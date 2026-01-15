Россия планирует возрождение дирижаблей

Правительство РФ утвердило Концепцию научно-технологического развития транспортного комплекса до 2035 года. Документ, подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным, предусматривает возвращение к разработке технологий грузовых и пассажирских дирижаблей.

Согласно концепции, дирижабли включены в перечень перспективных транспортных технологий наряду с гражданскими сверхзвуковыми самолетами, экранопланами и средствами аэромобильности. Для реализации этих и других направлений в стране до 2035 года создадут не менее девяти центров компетенций и до 50 лабораторий. Координировать исследования будет новый институт в составе Российского университета транспорта.

Развитие дирижаблестроения в России сталкивается с рядом вызовов. Помимо низкой скорости, к ним относят необходимость создания дорогостоящей наземной инфраструктуры. После катастроф 1930-х годов и решения 1964 года о нецелесообразности развития, отрасль в СССР и России не получала серьезного финансирования, а более поздние проекты - например, для Минобороны - не были реализованы.

Источник: myweekend.ru