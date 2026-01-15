Погода
$ 87.50 - 87.85
€ 101.57 - 102.42

Россия планирует возрождение дирижаблей

126  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Правительство РФ утвердило Концепцию научно-технологического развития транспортного комплекса до 2035 года. Документ, подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным, предусматривает возвращение к разработке технологий грузовых и пассажирских дирижаблей.

Согласно концепции, дирижабли включены в перечень перспективных транспортных технологий наряду с гражданскими сверхзвуковыми самолетами, экранопланами и средствами аэромобильности. Для реализации этих и других направлений в стране до 2035 года создадут не менее девяти центров компетенций и до 50 лабораторий. Координировать исследования будет новый институт в составе Российского университета транспорта.

Развитие дирижаблестроения в России сталкивается с рядом вызовов. Помимо низкой скорости, к ним относят необходимость создания дорогостоящей наземной инфраструктуры. После катастроф 1930-х годов и решения 1964 года о нецелесообразности развития, отрасль в СССР и России не получала серьезного финансирования, а более поздние проекты - например, для Минобороны - не были реализованы.

Источник: myweekend.ru


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/454357
Теги:
Россия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  