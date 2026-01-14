Погода
В Джидде продолжается тренерский курс АФК PRO

43  0
- Самуэль Деди Ирие
В городе Джидда (Саудовская Аравия) продолжается третий модуль тренерского курса Азиатской футбольной конфедерации (АФК) на получение лицензии PRO, организованный Кыргызским футбольным союзом (КФС). Курс стартовал 8 января и является высшей ступенью тренерского образования в системе АФК.

Главным инструктором курса выступает технический директор КФС, обладатель лицензии UEFA PRO Дайнис Казакевич. В работе ему помогает технический директор Национальной футбольной академии КФС Анарбек Ормомбеков, который также делится с участниками своим профессиональным опытом.

В рамках третьего модуля слушатели курса анализируют матчи олимпийской сборной Кыргызстана, проводимые в Джидде в рамках Кубка Азии, а также посещают тренировки национальной команды, закрепляя полученные знания на практике. 10 января участники курса вместе с генеральным секретарем КФС Медербеком Сыдыковым посетили одну из тренировок олимпийской сборной.

Отметим, что в курсе принимают участие 15 ведущих специалистов из Кыргызстана. Третий модуль программы продлится до 14 января.


URL: https://www.vb.kg/454361
Теги:
тренер, футбол
