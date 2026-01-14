Погода
Великобритания объявила цели по медалям на Зимние игры

54  0
- Самуэль Деди Ирие
Британское спортивное агентство UK Sport объявило амбициозные цели по количеству медалей для сборной Великобритании на предстоящих Зимних играх в Милане и Кортина-д"Ампеццо. Олимпийская команда нацелена на 4–8 медалей, превзойдя предыдущий рекорд в пять медалей, достигнутый в Сочи 2014 и Пхёнчхане 2018. Паралимпийская команда планирует завоевать 2–5 медалей, что отражает осторожный оптимизм на фоне существующих трудностей.

Благодаря 32,5 миллионам фунтов стерлингов из лотерейного финансирования, 55 спортсменов сборной Великобритании получили доступ к современным тренировочным технологиям, что повысило уровень подготовки. Ключевые претенденты на медали: Миа Брукс (сноуборд), Кирсти Мюир и Зоуи Аткин (фристайл), Брюс Моут (керлинг), Мэтт Вестон (скелетон). Недавние успехи на чемпионатах мира в нескольких дисциплинах укрепили надежды на сильное выступление.

Несмотря на исторические ограничения Великобритании в зимних видах спорта, включая ограниченный доступ к снегу и льду, специалисты подчеркивают, что тщательная подготовка и соревнования в европейском часовом поясе дают команде конкурентное преимущество. Цели на Паралимпиаду немного ниже из-за травм и ограниченного доступа к соревнованиям, но оптимизм сохраняется.


Теги:
Великобритания
