45-летняя теннисистка Венус Уильямс готовится к историческому рекорду

Легендарная американская теннисистка Венус Уильямс начала свой путь в сезоне 2026 года с выступления на турнире в Хобарте. Несмотря на статус фаворитки трибун, 45-летняя спортсменка уступила в первом раунде представительнице Германии Татьяне Марии со счетом 4:6, 3:6.

Матч стал уникальным для мирового тенниса: организаторы отметили, что суммарный возраст участниц (83 года) стал самым высоким в истории одиночных матчей WTA. Семикратная чемпионка турниров "Большого шлема", занимающая сейчас 576-ю строчку рейтинга, бодро начала встречу и сразу взяла подачу соперницы. Однако 38-летняя Мария ответила двойным брейком в первом сете, а во второй партии удержала преимущество, обеспечив себе победу.

Для Венус этот турнир стал ключевым этапом подготовки к Australian Open, куда она получила специальное приглашение (wild card). Предстоящий старт в Мельбурне станет для теннисистки историческим:

Она возвращается на австралийские корты после пятилетнего перерыва.

Венус официально станет самой возрастной участницей в истории основной сетки турнира, побив рекорд японки Кимико Датэ, которая выходила на корты Мельбурна в 2015 году в возрасте 44 лет.

Турнир в Хобарте принес и другие неожиданности. Помимо вылета Уильямс, борьбу завершила двукратная победительница "Шлемов" Барбора Крейчикова, которая в напряженном поединке уступила американке Пейтон Стернс - 4:6, 6:1, 6:7 (4).


