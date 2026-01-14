"Барселона" стремится оформить постоянный трансфер Маркуса Рэшфорда

"Барселона" хочет оформить постоянный трансфер Маркуса Рэшфорда после успешного года на правах аренды из "Манчестер Юнайтед". С момента перехода летом прошлого года Рэшфорд забил 7 голов и сделал 11 результативных передач, сыграв ключевую роль в победе клуба над "Реалом" в Суперкубке Испании.

Соглашение об аренде включает клаузулу о выкупе в €30 миллионов, однако финансовые трудности "Барселоны" затрудняют выплату полной суммы. Сообщается, что клуб рассматривает варианты продления аренды с отсрочкой обязательного выкупа или переговоры о снижении трансферной суммы.

Рэшфорд выразил желание остаться на Камп Ноу, а "Барселона" хочет сохранить игрока. Любая сделка должна учитывать требования по зарплате и соответствовать регламенту Ла Лиги. "Манчестер Юнайтед" также может согласиться на трансфер с дисконтом, чтобы сократить расходы на зарплату футболиста.