Диллон Данис получил предложение о грэпплинг-бое с перспективным бойцом UFC

- Самуэль Деди Ирие
Американский боец смешанного стиля Диллон Данис получил предложение провести высокооплачиваемый бой по грэпплингу с Магомедом Зайнуковым, перспективным бойцом UFC и союзником Ислама Махачева, после драки на UFC 322 в ноябре прошлого года. Этот инцидент привел к пожизненному бану в UFC для Даниса и отмене его возвращения в MMA из-за проблем с медицинским допуском.

Поединок, предложенный промоушеном Hype Fighting Championship, планируется провести в Армении на нейтральной площадке и обещает "рекордные выплаты за грэпплинг". Бой призван завершить продолжающийся конфликт между Данисом и Зайнуковым, известным фанатам как "John Pork".

Ранее Hype FC пытался организовать громкие матчи, включая бой по грэпплингу между актером Томом Харди и Арманом Царукяном, который не состоялся из-за съемок Харди.

Это предложение дает 32-летнему Данису шанс оставаться активным в боевых видах спорта, несмотря на бан в UFC и недавние неудачи.


