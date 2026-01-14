Погода
Майкл Каррик назначен временным главным тренером "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" назначил Майкла Каррика временным главным тренером после увольнения Рубена Аморима. Каррик, бывший полузащитник клуба с опытом работы в "Мидлсбро", получил задачу стабилизировать команду, обеспечить место в топ-4 Премьер-лиги и вывести команду в Лигу чемпионов.

Каррик был единогласно выбран руководством клуба. Директор по футболу Джейсон Уилкокс отметил его знание клуба и лидерские качества: "Майкл - отличный тренер и точно знает, что нужно, чтобы побеждать в "Манчестер Юнайтед"".

Философия Каррика делает упор на атакующий и позитивный футбол, командную работу, смирение и трудолюбие. В "Мидлсбро" он вывел команду из зоны вылета в плей-офф, что демонстрирует его сильные стороны и зоны для развития.

Каррик проведет первые тренировки на этой неделе перед дерби Манчестера.


