Погода
$ 87.50 - 87.85
€ 101.57 - 102.42

ГКНБ задержал экс-вице мэра города Бишкек

348  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ГКНБ возбудил уголовное дело по факту коррупции при реализации проекта по улучшению системы управления твёрдыми отходами и строительству нового мусорного полигона в Бишкеке. По делу задержаны экс-вице-мэр столицы С.Р.А., бывший директор МП "Бишкекский санитарный полигон" А.А.Ж., а также руководители подрядных компаний И.В.Р. и А.Н.Б.

По данным ведомства, при проведении государственных закупок была выявлена масштабная схема, повлёкшая предварительный ущерб государственному бюджету в размере около 182 млн сомов. Финансовые нарушения обнаружены в ходе аудита отдельных элементов закупочного процесса.

Проект, в рамках которого выявлены нарушения, был запущен ещё в 2015 году. Тогда мэрия Бишкека получила от кредитной организации 22 млн евро на модернизацию системы сбора отходов, закупку спецтехники - бульдозеров, погрузчиков, мусоровозов, контейнеров, а также на проектирование и строительство нового полигона для нужд МП "Тазалык" и МП "Бишкекский санитарный полигон".

Уголовное дело возбуждено по ст. 336 УК КР "Коррупция". 12 января 2025 года ГКНБ провёл комплекс следственно-оперативных мероприятий, в рамках которых и были произведены задержания. Фигуранты дела водворены в ИВС СИЗО ГКНБ.

В настоящее время продолжаются дополнительные мероприятия, направленные на установление всех причастных должностных лиц и уточнение окончательной суммы ущерба, нанесённого бюджету.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/454369
Теги:
ГКНБ, мэрия, задержание, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  