ГКНБ задержал экс-вице мэра города Бишкек

ГКНБ возбудил уголовное дело по факту коррупции при реализации проекта по улучшению системы управления твёрдыми отходами и строительству нового мусорного полигона в Бишкеке. По делу задержаны экс-вице-мэр столицы С.Р.А., бывший директор МП "Бишкекский санитарный полигон" А.А.Ж., а также руководители подрядных компаний И.В.Р. и А.Н.Б.

По данным ведомства, при проведении государственных закупок была выявлена масштабная схема, повлёкшая предварительный ущерб государственному бюджету в размере около 182 млн сомов. Финансовые нарушения обнаружены в ходе аудита отдельных элементов закупочного процесса.

Проект, в рамках которого выявлены нарушения, был запущен ещё в 2015 году. Тогда мэрия Бишкека получила от кредитной организации 22 млн евро на модернизацию системы сбора отходов, закупку спецтехники - бульдозеров, погрузчиков, мусоровозов, контейнеров, а также на проектирование и строительство нового полигона для нужд МП "Тазалык" и МП "Бишкекский санитарный полигон".

Уголовное дело возбуждено по ст. 336 УК КР "Коррупция". 12 января 2025 года ГКНБ провёл комплекс следственно-оперативных мероприятий, в рамках которых и были произведены задержания. Фигуранты дела водворены в ИВС СИЗО ГКНБ.

В настоящее время продолжаются дополнительные мероприятия, направленные на установление всех причастных должностных лиц и уточнение окончательной суммы ущерба, нанесённого бюджету.