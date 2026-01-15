Форум "АгроДиалог-2026" определит чемпионов по сельскому хозяйству

С 18 по 21 февраля в Бишкеке пройдет одно из самых масштабных событий в аграрном секторе - агропромышленный форум "АгроДиалог–2026". Главной интригой мероприятия станет определение "лучших из лучших" в отрасли: экспертное жюри выберет 20 чемпионов в области растениеводства и 20 лидеров в сфере животноводства со всей республики. Ожидается, что форум соберет не только отечественных фермеров, но и ведущих специалистов из стран ближнего и дальнего зарубежья, создавая уникальную площадку для международного обмена опытом.

В течение первых трех дней, с 18 по 20 февраля, мероприятия будут проходить на базе Кыргызского национального аграрного университета имени К. И. Скрябина. Программа форума выстроена максимально продуктивно: первый день посвятят вопросам растениеводства, второй - животноводству, а третий станет ключевым для обсуждения переработки продукции и её экспорта за рубеж. В ходе этих сессий признанные лидеры отрасли представят свои практические кейсы и поделятся секретами успеха со всеми заинтересованными участниками.

Помимо образовательной части, "АгроДиалог–2026" предоставит широкие возможности для бизнеса. Предприниматели смогут найти новых партнеров и обсудить конкретные механизмы по расширению экспорта кыргызской продукции на внешние рынки. Форум призван стать катализатором для привлечения инвестиций и внедрения современных технологий в агропромышленный комплекс страны.

Кульминация события запланирована на 21 февраля в стенах Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова. Финальная часть пройдет в торжественной обстановке: лучшие аграрии страны, признанные чемпионами в своих направлениях, пройдут по красной дорожке. Таким образом организаторы намерены подчеркнуть значимость труда фермеров и отметить их неоценимый вклад в экономику и продовольственную безопасность государства.