Погода
$ 87.34 - 87.80
€ 101.57 - 102.42

В Жогорку Кенеше потребовали защиты прав кыргызстанцев в России

401  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Проблемы соотечественников за рубежом стали одной из центральных тем на заседании Жогорку Кенеша. Депутаты подняли вопросы массового заключения граждан КР в иностранных тюрьмах и некорректной работы российских миграционных реестров, из-за которых добросовестные предприниматели оказываются под угрозой депортации.

Депутат Бахтияр Калпаев привел тревожную статистику: на сегодняшний день в тюрьмах зарубежных стран находятся около 1,5 тысячи граждан Кыргызстана. Подавляющее большинство из них отбывает наказание на территории Российской Федерации. Парламентарий призвал профильные ведомства и Министерство иностранных дел усилить работу по экстрадиции осужденных на родину, чтобы они могли отбывать сроки в отечественных учреждениях, поближе к семьям.

Не менее острую проблему обозначил депутат Суйунбек Омурзаков. По его словам, в обновленный список "контролируемых лиц" в России (так называемый реестр мигрантов, подлежащих выдворению) начали массово попадать законопослушные кыргызстанцы.

- Ко мне поступило обращение от соотечественников, которые долгие годы ведут в России законный бизнес и работают без нарушений. Люди пишут, что оказались в этом списке без всяких причин, и теперь, согласно новому законодательству, обязаны покинуть страну, - сообщил Омурзаков.

Депутат предположил, что механизм формирования реестра работает некорректно, допуская системные ошибки. Он подчеркнул, что Кыргызстан и Россия являются стратегическими партнерами, а значит, решение подобных вопросов должно проходить в приоритетном порядке.

- Необходимо провести переговоры с российской стороной и выработать четкий механизм выведения из этого реестра тех лиц, которые работают в России легально. Недопустимо, чтобы из-за технических сбоев или недоработок системы страдали наши граждане, годами выстраивавшие свой быт и бизнес за рубежом, - резюмировал парламентарий.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/454375
Теги:
Россия, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  