В Жогорку Кенеше потребовали защиты прав кыргызстанцев в России

Проблемы соотечественников за рубежом стали одной из центральных тем на заседании Жогорку Кенеша. Депутаты подняли вопросы массового заключения граждан КР в иностранных тюрьмах и некорректной работы российских миграционных реестров, из-за которых добросовестные предприниматели оказываются под угрозой депортации.

Депутат Бахтияр Калпаев привел тревожную статистику: на сегодняшний день в тюрьмах зарубежных стран находятся около 1,5 тысячи граждан Кыргызстана. Подавляющее большинство из них отбывает наказание на территории Российской Федерации. Парламентарий призвал профильные ведомства и Министерство иностранных дел усилить работу по экстрадиции осужденных на родину, чтобы они могли отбывать сроки в отечественных учреждениях, поближе к семьям.

Не менее острую проблему обозначил депутат Суйунбек Омурзаков. По его словам, в обновленный список "контролируемых лиц" в России (так называемый реестр мигрантов, подлежащих выдворению) начали массово попадать законопослушные кыргызстанцы.

- Ко мне поступило обращение от соотечественников, которые долгие годы ведут в России законный бизнес и работают без нарушений. Люди пишут, что оказались в этом списке без всяких причин, и теперь, согласно новому законодательству, обязаны покинуть страну, - сообщил Омурзаков.

Депутат предположил, что механизм формирования реестра работает некорректно, допуская системные ошибки. Он подчеркнул, что Кыргызстан и Россия являются стратегическими партнерами, а значит, решение подобных вопросов должно проходить в приоритетном порядке.

- Необходимо провести переговоры с российской стороной и выработать четкий механизм выведения из этого реестра тех лиц, которые работают в России легально. Недопустимо, чтобы из-за технических сбоев или недоработок системы страдали наши граждане, годами выстраивавшие свой быт и бизнес за рубежом, - резюмировал парламентарий.