Масуд Пезешкиан: Иран имеет законное право отомстить за Али Хаменеи

Президент Ирана Масуд Пезешкиан официально заявил, что Тегеран считает своим "неотъемлемым долгом и правом" нанести ответный удар по организаторам и исполнителям ликвидации верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Об этом сообщает France 24.

По словам главы государства, гибель ключевой политической и религиозной фигуры шиитского мира расценивается как прямое объявление войны всем мусульманам. Иранские власти официально подтвердили смерть Хаменеи в ночь на 1 марта, признав, что он погиб в результате авиаудара по своей резиденции, нанесенного утром 28 февраля.

Как уточняет The Wall Street Journal, в ходе атаки израильские истребители сбросили на объект около 30 авиабомб. Издание The New York Times, ссылаясь на свои источники, отмечает, что время удара было выбрано неслучайно: разведка США (ЦРУ) получила данные о проведении в резиденции секретного совещания с участием высшего руководства страны и самого Хаменеи.

В настоящее время Иран находится в состоянии траура, а функции верховного руководителя временно перешли к коллективному органу управления.


