Марокко обыграло Нигерию по пенальти и вышло в финал Кубка Африки

- Самуэль Деди Ирие
Сборная Марокко вышла в финал Кубка африканских наций 2025 года, одержав победу над Нигерией в полуфинальном матче, который завершился серией пенальти.

Основное и дополнительное время встречи закончилось без забитых мячей - 0:0. Судьба путёвки в финал решалась в серии 11-метровых ударов, где хозяева турнира оказались точнее - 4:2.

Героем серии пенальти вновь стал вратарь марокканцев Яссин Буну. Он отразил удары Самуэля Чуквуэзе и Бруно Оньемаэчи, обеспечив своей команде преимущество. У Марокко точными ударами отметились Эль Айнауи, Бен Сегир, Ашраф Хакими и Юссеф Эн-Несири, который реализовал решающий пенальти. Единственный промах марокканцев допустил Игамане.

В составе сборной Нигерии свои попытки реализовали Пол Онуачу и Фисайо Деле-Баширу, однако промахи Чуквуэзе и Оньемаэчи лишили "суперорлов" шансов на выход в финал.

В решающем матче турнира Марокко сыграет со сборной Сенегала. В первом полуфинале команда Садио Мане, являющаяся чемпионом Кубка Африки 2021 года, одолела сборную Египта.


футбол, Африка
