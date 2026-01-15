Федерация гандбола вошла в НОК Кыргызстана

Федерация гандбола Кыргызской Республики официально вошла в состав Национального олимпийского комитета Кыргызстана. Решение было принято 13 января на заседании Генеральной ассамблеи НОК КР.

В рамках заседания президент Национального олимпийского комитета Умбеталы Кыдыралиев выступил с подробным отчетом о выступлениях национальных сборных команд Кыргызстана на международных соревнованиях в 2025 году. В докладе были отражены ключевые результаты, участие спортсменов в чемпионатах мира и Азии, а также вопросы подготовки к предстоящим крупным турнирам.

Члены Генеральной ассамблеи также рассмотрели организационные и финансовые вопросы деятельности НОК. В частности, были утверждены итоги аудита за отчетный период, что подтвердило прозрачность и соответствие финансовой деятельности установленным требованиям.

Включение Федерации гандбола в состав НОК КР означает официальное признание вида спорта на олимпийском уровне и открывает новые возможности для его развития. Это позволит федерации активнее участвовать в международных программах, претендовать на олимпийскую солидарность, а также усилить подготовку национальных сборных и развитие детско-юношеского гандбола в стране.