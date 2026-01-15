"Альбасете" сенсационно выбил "Реал" из Кубка Испании

Клуб Сегунды "Альбасете" одержал неожиданную победу над мадридским "Реалом" со счетом 3:2 в матче 1/8 финала Кубка Испании, выбив грандов из турнира.

Героем встречи стал вышедший на замену Хефте Бетанкор, оформивший дубль. Еще один мяч хозяев забил Хави Вильяр. Несмотря на попытки "Реала" отыграться, команда не смогла избежать вылета.

Матч прошел на стадионе "Карлос Бельмонте" при поддержке около 17 тысяч болельщиков. Встреча стала дебютной для Альваро Арбелоа в роли главного тренера мадридцев после недавней отставки Хаби Алонсо. "Реал" выступал преимущественно вторым составом и столкнулся с серьезными трудностями против мотивированного соперника.

Перед началом игры также сообщалось о расистских выкриках в адрес Винисиуса Жуниора, что омрачило атмосферу вокруг матча.

Победа позволила "Альбасете" выйти в четвертьфинал турнира и стала одной из главных сенсаций текущего розыгрыша Кубка Испании.