Жээнбек Кулубаев: 2025 год стал периодом дипломатической активности

Подводя итоги 2025 года на пресс-конференции, министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев охарактеризовал прошедший период как время максимально интенсивной дипломатии. Под руководством президента Садыра Жапарова страна придерживалась прагматичного и многовекторного курса, направленного на укрепление связей как с ближайшими соседями по Центральной Азии, так и с партнерами в дальнем зарубежье. Ключевым достижением года глава внешнеполитического ведомства назвал окончательное решение вопросов по государственной границе, что стало историческим прорывом для национальной безопасности.

Высокую динамику работы подтверждает статистика: в течение года президент Садыр Жапаров совершил 25 зарубежных визитов, из которых по три имели статус государственных и официальных. В целом количество двусторонних и многосторонних контактов, по словам главы МИД, на всех уровнях значительно выросло: всего состоялось около 190 встреч, при этом 130 из них прошли за пределами республики. Особый импульс получили отношения с Пекином, когда после двух визитов главы государства в КНР сотрудничество вышло на новый стратегический уровень, подкрепленный 33 новыми соглашениями. Также отмечен качественный рост диалога с Монголией, отношения с которой переросли во всеобъемлющее партнерство.

Важным аспектом деятельности в 2025 году стала активная работа Кыргызстана на международных площадках. Страна успешно совмещала председательство в Организации тюркских государств (ОТГ) и ОДКБ, а также приступила к выполнению функций председателя в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В планах на 2026 год министерство намерено сосредоточиться на усилении экономической дипломатии и дальнейшей защите интересов граждан за рубежом, сохраняя конструктивный диалог со всеми ключевыми мировыми игроками.


МИД, Садыр Жапаров, Кыргызстан
