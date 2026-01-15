Жээнбек Кулубаев подвел итоги лидерства Кыргызстана в ОДКБ

Глава МИД Кыргызстана Жээнбек Кулубаев, подводя внешнеполитические итоги 2025 года, особо выделил результаты председательства республики в ОДКБ. Главным историческим событием этого периода стала организованная по инициативе Бишкека первая в истории организации встреча глав правительств государств-участников. Данный саммит, прошедший в сентябре в кыргызской столице, вывел практическое взаимодействие внутри блока на качественно новый уровень.

Всего за время председательства в Кыргызстане было организовано более 40 профильных мероприятий. Несмотря на сложную международную обстановку и рост трансграничных угроз, Бишкеку удалось не только сохранить преемственность в работе ОДКБ, но и предложить ряд новых интеграционных соглашений и меморандумов. По словам министра, страна достойно справилась с миссией лидера организации, внеся реальный вклад в укрепление системы коллективной безопасности.

Особый акцент в течение года делался на усилении политической координации и совершенствовании механизмов оперативного реагирования на современные вызовы. Приоритетными направлениями оставались совместная борьба с терроризмом, экстремизмом, нелегальным оборотом наркотиков и транснациональной преступностью, что потребовало тесного взаимодействия между силовыми ведомствами всех стран-участниц.