Кто подставил президента, меняя и тасуя автобумажки?

По Кыргызстану с большим успехом прошёл документальный фильм "Президент" - своего рода отчёт Садыра Жапарова о проделанной деятельности и программа действий на будущее. Ещё до фильма с неменьшим успехом состоялись выборы в Жогорку Кенеш, показавшие значительно возросшую политическую зрелость нашего общества. Иностранные наблюдатели с удивлением отмечают глобальные преобразования и нереальный подъём во всех сферах кыргызской экономики…

Казалось бы – самое время выдохнуть и констатировать: Кыргызстан наконец-то взял верное направление на улучшение народной жизни, и теперь – только вперёд без препон и заминок.

Однако новый 2026 год начался совсем не так, как должен был бы начаться, учитывая разворот правительства в сторону народных нужд и чаяний. А конкретно – начался со странного транспортного коллапса.

Лицензирование водителей такси. Мера, бесспорно, важная и нужная. Своевременная. Хотя и отодвинутая, как у нас часто бывает, с ноября прошлого года к февралю наступившего. Кыргызская Республика – страна интересная. Сначала придумывается какой-нибудь закон и обозначаются сроки его исполнения… Которые потом отодвигаются раз, другой, третий – и так до бесконечности. Почему отодвигаются? Потому что прежде чем внедрить какие-нибудь требование, чиновникам не мешало бы поразмыслить, как оно будет действовать на практике. Выполнимо ли оно вообще – или изначально является мертворожденным?

Так получилось и с лицензированием таксистов. Во-первых, ноябрьские нововведения поставили в тупик огромное количество кыргызских таксистов: необходимость собрать до 1 декабря необходимый пакет документов, выстоять длиннющую очередь и другие "прелести" лишили очень многих водителей, занимающихся пассажирскими перевозками, возможности хоть как-то работать.

Тут – новый сюрприз от разработчиков: таксист обязан представить справку о несудимости… Где судимость, а где – надёжная перевозка пассажиров?

Одно время, помнится, школьные учителя, проходящие, как положено, регулярное медицинское освидетельствование, недоумевали: зачем нас проверяют на венерические заболевания? Тот же сифилис, к примеру, воздушно-капельным путём не передаётся. В непосредственный контакт учитель с учеником не вступает (за исключением особо извращённых случаев)… Так зачем? "Вы не понимаете, - объясняли ситуацию "продвинутые" педагоги. – Вот представьте: вы ведёте урок – и вдруг у вас нос отваливается! Это же какая травма для учеников!"

С судимыми таксистами, наверное, то же самое. А вдруг водитель случайно оголит предплечье, а там у него татуировка "Не забуду мать родную". Или из магнитолы шансон зазвучит… Травма для пассажира, однозначно!

А если серьёзно – такие правила вообще-то разрабатываются и внедряются не "лишь бы что-то", а с учётом реальных требований окружающей действительности. Таксист должен в совершенстве знать ПДД, не путать газ с тормозом, иметь хорошее зрение и психическое здоровье, не иметь проблем с алкоголем и наркотиками и быть настроен на добросовестную работу.

Кроме того, у него должна быть возможность без лишней нервотрёпки, космических очередей и не слишком затратно получить требуемую лицензию. Тогда и будет счастье и ему, и перевозимым им пассажирам.

Другое нововведение от горе-разработчиков касается замены старых, бессрочных водительских удостоверений. Которые менять, наверное, было надо. Управляющий делами президента Каныбек Туманбаев объяснил: старые права не оцифрованы и не признаются в соседних государствах, а также имеют слабые защитные элементы. Он же, Каныбек Туманбаев, сообщил: удостоверения старого образца подлежат замене с 2026 года.

Надо так надо, кто же против? 2026 год длинный, у каждого уважающего себя водителя со "старыми" правами есть уйма времени, чтобы спокойно, без суеты и спешки, заменить их на новые… Так и должно было быть. Но вышло "как всегда". Лишённые исчерпывающей информации о новшествах водители поняли буквально: менять надо буквально первого января. Кто не успел – тот опоздал.

Ажиотаж подогрели привыкшие выслуживаться чиновники. Выставили строки: с и по. В течение месяца, дескать, заменить можно бесплатно. Потом – всё.

Человек устроен так, что слово "бесплатно" действует на него магически. Если в этот период можно бесплатно – значит, именно сюда надо и втиснуться. Мало кто реально задумывается: а если не бесплатно – то это как? Очень дорого? Да нет же! Сумма при замене прав на самом деле символическая. Вполне подъёмная, малоощутимая для любого водителя. И для него, водителя, по сути, ничего не изменится, втиснется он в этот "бесплатный" график или спокойно придёт менять удостоверение, скажем, в марте… Ещё лучше – в июне-июле, когда поликлиники и центры семейной медицины не забиты страдающими сезонным гриппом или ОРЗ, когда нет бескрайних очередей и на приобретение пресловутой формы 083 уйдёт не больше пары часов…

"Медицинская справка" для замены бессрочных удостоверений не нужна! Эта благая весть пришла тогда, когда немалое количество водителей уже сбили локти в очередях, оказались на грани увольнения из-за вынужденных прогулов и заработали нервный тик.

В конце лета-начале осени некие непонятно в чём заинтересованные лица разгоняли панику вокруг дефицита электроэнергии. Задолго до зимних холодов пугали народ: света нет и не будет! Чуть ли не каждый день отключали электричество то тут, то там, до предела нагнетая и без того взрывоопасную обстановку. Создавали видимость реального отсутствия электроэнергии, которая якобы уже в сентябре-октябре трепыхается из последних сил. Народ вздрагивал, хватался за головы, готовился к темноте и холоду, запасался кизяком… Середина января. Полёт нормальный. А с такими сеятелями общенародной паники в былые времена – сами знаете, как поступали.

Теперь подобные деятели разожгли нездоровый ажиотаж вокруг рядового, в общем-то, события, - замены водительских прав старого образца. Вызвали давку и толкотню в центрах семейной медицины, огромные очереди в автоЦОНах, нервозность, доходящую до психоза.

Отдельная тема – цифровизация. Опять: хотели как лучше, а получилось как всегда. Обещанное и широко разрекламированное оформление прав через приложение "Тундук" потерпело сокрушительное поражение.

Рассказывает Каныкей (имя изменено), водитель с почти двадцатилетним стажем:

"Первые свои права я получила в 2007 году – бессрочные. К сожалению, в 2015-м они были утеряны, в том же году мне выдали новые права, срок действия которых истекал в прошлом 2025-м. В поликлинике мне сказали, что справка для вождения теперь не выдаётся на руки, она придёт в "Тундук". Так и было: за день я обошла всех специалистов, на следующий день справка была уже в "Тундуке".

Интересный момент: зашла в этом приложении в "Мои документы" и, к своему удивлению, обнаружила там оцифрованные самые первые свои права 2007 года (давно утерянные) и якобы оформленную на меня машину (которую продала ещё в 2010 году). Актуальных, действующих прав в оцифрованном виде почему-то не было.

Читала, что теперь заменить водительское удостоверение можно онлайн, через тот же "Тундук". Надо подать заявление, прикрепить фотографию… Так я и сделала. Система выдала: "Заявитель не найден". Подумала, что это, вероятно, из-за того, что в "Тундуке" "неправильные", давно не существующие права. Значит, придётся ехать в автоЦОН на улице Ч.Валиханова.

В ЦОНе – толпа народу. Моя электронная очередь – сто четырнадцатая. Рядом мужчины с бейжиками "Специалист" предлагают всем не сидеть в очереди, а подать заявление на замену прав через тот же "Тундук". Очередь выстраивается уже к ним. Одни клиенты отсеиваются сразу (у них, как у меня, высвечивается "Заявитель не найден"). Другим пишут, что не та фотография, у третьих вроде бы всё проходит, но минут через десять система снова выдаёт ошибку… Пришли даже люди, которые вроде бы успешно подали заявление две недели назад, но удостоверения так и не получили.

Операторы работают без выходных и без обеда. Не отходя от рабочего места, перекусывают самсами. На каждого посетителя уходит минимум полчаса. Техника без конца виснет, табло с электронной очередью гаснет, операторы прерываются в ожидании, когда всё опять заработает…

Доходит очередь до меня. Мне, оказывается, нужно предварительно внести изменения в "Тундук": вместо старого (не существующего в природе) заявления вбить новое (которое тоже уже просрочено). И только после этого оформлять "совсем новое". На всё это уходит очень много времени. И даже выдача готового удостоверения затягивается. Помню времена, когда тебя фотографировали и буквально через полчаса выдавали готовый документ. Теперь сказали ждать четыре-пять рабочих дней. Прождала в итоге десять"…

Сколько в Кыргызстане водителей, оказавшихся в конце декабря-начале января в архисложной и психотравмирующей ситуации? Сложно сказать. Можно лишь предполагать, исходя из количества в республике легковых автомобилей (1,2 миллиона).

Кому и зачем надо было загонять их в этот цейтнот и проводить очередное массовое мероприятие через пень-колоду, в высшей степени непрофессионально и топорно? Почему простые люди должны зависеть от хотелок тех, кто озабочен лишь собственным удобством? Как сделать так, чтобы всякая полезная инициатива не превращалась в итоге в полномасштабное народное бедствие, грозящее, в лучшем случае, слабо сдерживаемым коллективным недовольством?

Неужели и эти вопросы – лицензирование таксистов и замена водительских удостоверений – обязательно от и до должны курироваться президентом или главой ГКНБ?

Или кто-то их целенаправленно подставляет?