ФК "Токтогул" усилился Квирквелией и Молдожунусовым перед стартом сезона

- Самуэль Деди Ирие
Новичок Высшей лиги чемпионата Кыргызстана по футболу - ФК "Токтогул" - официально представил своих новых игроков. Презентация состоялась 14 января в Бишкеке.

Состав команды пополнил 33-летний защитник сборной Грузии Соломон Квирквелия, а также нападающий из Кыргызстана Элдар Молдожунусов.

Квирквелия обладает богатым международным опытом и выступал за ряд известных клубов. В его карьере значатся казанский "Рубин" (87 матчей), московский "Локомотив" (80), украинский "Металлист" (6), азербайджанский "Нефтчи" (33), а также саудовский "Аль-Ухдуд" (33). Последним клубом защитника было грузинское "Торпедо", за которое он провёл 18 матчей и забил 2 гола.

В составе "Локомотива" Квирквелия принимал участие в матчах против Фернандо Торреса, в чемпионате Саудовской Аравии играл против Криштиану Роналду и Роберто Фирмино, а в матчах за сборную Грузии противостоял сборным Уэльса и Германии, где его соперниками были Гарет Бэйл, Марко Ройс и Томас Мюллер.

В 2024 году Квирквелия выступал на чемпионате Европы в составе сборной Грузии, которая дошла до стадии 1/8 финала, одержав громкую победу над сборной Португалии с Криштиану Роналду на групповом этапе.

Вторым новичком клуба стал нападающий Элдар Молдожунусов, который в прошлом сезоне защищал цвета кочкор-атинского "Нефтчи".

В новом сезоне Соломон Квирквелия будет выступать за "Токтогул" под номером 33, а Элдар Молдожунусов получил номер 10. Клуб рассчитывает, что опыт грузинского защитника и атакующий потенциал кыргызстанского форварда помогут команде успешно дебютировать в Высшей лиге чемпионата Кыргызстана.


Теги:
футбол, Кыргызстан
