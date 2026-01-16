Погода
В Кыргызстане создан единый государственный издательский дом "Кыргыз Туусу"

Президент Садыр Жапаров подписал Указ о создании государственного издательского дома "Кыргыз Туусу". Как сообщает пресс-служба главы государства, данное решение направлено на развитие государственной информационной политики, укрепление полиграфической базы, обеспечение стабильной работы государственных СМИ и оптимизацию бюджетных расходов.

Согласно документу, Кабинету министров поручено объединить несколько ключевых медиа-структур: издательские дома "Кыргыз Туусу" и "Слово Кыргызстана", детский журнал "Байчечекей", а также литературно-художественный журнал "Ала-Тоо". На их базе создается единый государственный издательский дом "Кыргыз Туусу". При этом редакции газеты "Жеткинчек" и журнала "Кырчын" подлежат упразднению.

В рамках реорганизации Кабинет министров должен разработать и утвердить положение о новом учреждении, его штатное расписание и бюджет. Отмечается, что типовой штат организаций культуры, искусства и информации будет увеличен на 22 единицы. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.


