Американский фонд пытается взыскать с России долги царских времен

Инвестиционный фонд Noble Capital из США подал иск против Российской Федерации, требуя выплаты астрономической суммы в 225,8 миллиарда долларов. Истцы утверждают, что современная Россия, являясь государством-преемником Российской империи, обязана погасить долги по облигациям, выпущенным более века назад для американских инвесторов.

Исковое заявление было направлено в Федеральный окружной суд округа Колумбия. В списке ответчиков фигурируют не только само государство, но и ключевые финансовые институты: Минфин, Центральный банк и Фонд национального благосостояния (ФНБ). Представители Noble Capital, называющие себя законными правопреемниками держателей дореволюционных бумаг, настаивают на том, что отказ от выплат нарушает международно-правовую доктрину преемственности.

Особый интерес вызывает предлагаемый механизм взыскания. На фоне санкционного противостояния фонд добивается разрешения использовать для погашения этого "исторического долга" замороженные российские активы. Напомним, что после февраля 2022 года страны Запада заблокировали около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов РФ, большая часть которых находится в европейском депозитарии Euroclear.

Судебный процесс находится в активной фазе. Согласно последнему постановлению суда, российская сторона должна представить свой официальный ответ на претензии фонда не позднее 29 января 2026 года. Юристы отмечают, что подобные дела о царских долгах крайне редко доходят до реальных выплат из-за давности обязательств и политических нюансов признания долгов предыдущих режимов, однако текущая ситуация с заблокированными активами придает иску новый юридический подтекст.