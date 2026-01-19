Не пора ли назвать Минсельхоз Кыргызстана "министерством засухи"?

Кыргызстан вступает в вегетационный период 2026 года вновь под аккомпанемент тревожных сводок. Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР вновь предупреждает, что воды не будет, и, мол, не обессудьте, мы не при делах, и во всем виновата природа, будь она неладна. В этой связи возникает невольный закономерный вопрос, если ведомство годами знает о таянии ледников и глобальном потеплении, то почему его деятельность до сих пор сводится к роли вестника апокалипсиса, а не к технологической революции?

Напомним, еще в мае прошлого года глава ведомства Бакыт Торобаев выступал со специальным обращением, призывая фермеров к рациональности. Министр тогда подчеркивал, что в условиях аномальной жары важна каждая капля, а благополучие страны напрямую зависит от умения не тратить воду впустую под палящим солнцем. Торобаев уверял, что если каждый фермер внедрит методы экономии, дефицита можно избежать. Прошел год, и мы снова слышим те же просьбы отнестись с пониманием. Если работа министра заключается лишь в том, чтобы просить крестьян не лить напрасно воду, то эффективность такого управления вызывает огромные сомнения.

Однако за этими правильными словами скрывается суровая реальность. Минсельхоз постоянно объявляет о выделении льготных кредитов на установку систем капельного орошения, но на практике этот механизм буксует. Как рассказал нашему изданию один из фермеров, они бы и рады перейти на современные технологии, но получение такого кредита превращается в бесконечную бюрократическую гонку. Сбор десятков справок, жесткие требования к залогам и медлительность госаппарата создают барьер, который под силу преодолеть далеко не каждому фермеру. В итоге инновации остаются на бумаге, а поля без воды.

Возможно в поиске выхода из тупика руководству нашего Минсельхоза может быть стоит более внимательно изучить опыт других стран. Впрочем, скорее всего опыт этот известен и дело скорее всего в реализации. И тем не менее, напомним опыт Израиля, где более 60% территории - это выжженная пустыня, но страна все равно является мировым лидером агроэкспорта. Если бы в Израиле увидели наши плодородные долины, то там бы точно посмеялись над нашей "засухой". Наверное, израильская модель должна стать настольной книгой Торобаева, если он действительно хочет спасти отрасль. Вот несколько ключевых моментов из опыта Израиля:

- рециркуляция 95% сточных вод: Израиль очищает и повторно использует воду дважды.

- диктатура капельного полива: в Израиле это не "рекомендация", а стандарт. Каждое растение получает влагу адресно, через системы, управляемые датчиками и ИИ.

- интеллектуальный агробизнес: Израиль продает миру знания и технологии точного земледелия, выращивая в пустыне томаты, клубнику и даже цветы с минимальными затратами.

Подытоживая можно сказать, что эффективность чиновника и тем более руководителя министерства, сегодня измеряется не поездками по стране и открытием частных мелких сельхозпредприятий, а числом гектаров, переведенных на израильские стандарты водопользования. Просто просить фермеров не тратить воду - это путь к превращению ведомства в министерство засухи, которое лишь фиксирует потери в сельском хозяйстве.

Скорее всего для Кыргызстана 2026 год станет точкой невозврата. Либо Минсельхоз страны под руководством Торобаева обеспечит технологический рывок и сделает современные системы полива доступными для каждого фермера, либо он распишется в собственной профнепригодности. Либо мы строим Израиль в Центральной Азии, либо готовимся к тому, что на месте наших полей будет пустыня.