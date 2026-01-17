Учительница уволена, директор наказан: итоги проверки в школе №87

Мэрия Бишкека подвела итоги проверки в школе №87.

В Департаменте образования сообщили, что по факту инцидента в школе №87 была создана специальная комиссия. В ходе проверки выявлены грубые нарушения требований законодательства Кыргызской Республики, в том числе Кодекса КР "О детях", Закона КР "Об образовании", Типового положения "Об общеобразовательных организациях", а также норм профессиональной педагогической этики.

Отмечается, что допущенные нарушения затронули права и законные интересы несовершеннолетнего учащегося, что является недопустимым.

По итогам работы комиссии в отношении директора школы применено дисциплинарное взыскание, а педагогический работник освобожден от занимаемой должности в установленном порядке.

В мэрии подчеркнули, что вопросы соблюдения прав детей и обеспечения их безопасности находятся на постоянном контроле Департамента образования города Бишкек.

Источник: Кабар