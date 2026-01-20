Погода
$ 87.49 - 87.84
€ 101.15 - 102.10

В ЕАЭС вводят обязательные навигационные пломбы на алкоголь и табак

376  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С 11 февраля 2026 года на территории Евразийского экономического союза вводится обязательное отслеживание перевозок алкогольной и табачной продукции с помощью навигационных пломб. В рамках подготовки к нововведению ГНС Кыргызстана провела разъяснительную встречу с бизнесом.

Новые правила затронут как экспорт, так и импорт товаров, перевозимых автомобильным и железнодорожным транспортом. Главная цель системы - обеспечить сохранность грузов и достоверность их декларирования.

В налоговой службе отмечают, что использование электронных пломб позволит:

ускорить прохождение государственных границ;

снизить административную нагрузку на добросовестный бизнес;

минимизировать риски контрабанды подакцизных товаров.

Для предпринимателей и сотрудников налоговой службы проведут серию обучающих мероприятий, чтобы переход на систему цифрового отслеживания прошел без сбоев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/454461
Теги:
ГНС, ЕАЭС, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  