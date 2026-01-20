В ЕАЭС вводят обязательные навигационные пломбы на алкоголь и табак

С 11 февраля 2026 года на территории Евразийского экономического союза вводится обязательное отслеживание перевозок алкогольной и табачной продукции с помощью навигационных пломб. В рамках подготовки к нововведению ГНС Кыргызстана провела разъяснительную встречу с бизнесом.

Новые правила затронут как экспорт, так и импорт товаров, перевозимых автомобильным и железнодорожным транспортом. Главная цель системы - обеспечить сохранность грузов и достоверность их декларирования.

В налоговой службе отмечают, что использование электронных пломб позволит:

ускорить прохождение государственных границ;

снизить административную нагрузку на добросовестный бизнес;

минимизировать риски контрабанды подакцизных товаров.

Для предпринимателей и сотрудников налоговой службы проведут серию обучающих мероприятий, чтобы переход на систему цифрового отслеживания прошел без сбоев.