Союз писателей призвал дать правовую оценку словам Жапыкеева об Айтматове

292  0
- Бактыгуль Акжолова
Союз писателей Кыргызстана выступил с заявлением после высказываний бывшего главы Финпола Сыймыка Жапыкеева о творчестве Чингиза Айтматова. Поводом стало интервью, которое журналист Эрнис Кыязов опубликовал на своём YouTube-канале. Об этом редакции VB.KG сообщили в Союзе писателей.

В обращении говорится, что прозвучавшие оценки в адрес Айтматова являются необоснованными и неуместными. Организация осудила такие мнения, отметив, что рассматривает их как попытку принизить настоящую кыргызскую литературу и национальные нравственные ценности. Союз также подчеркнул, что, учитывая общественный резонанс, считает целесообразным дать словам Жапыкеева правовую оценку в рамках законодательства.

Ранее в интервью Сыймык Жапыкеев подверг критике произведения Чингиза Айтматова. По его словам, книги мирового классика не несут духовности и не дают читателю хидаята. Он заявил, что творчество писателя не мотивирует к внутреннему росту, и сравнил его с трудами Руми, Аль-Бируни и Джами, а также с фильмами Брюса Ли, которые, по его мнению, вдохновляют сильнее. Роман "Плаха", как отметил Жапыкеев, он не читал, но считает, что в нём нет глубокого сюжета и духовной основы.


Чингиз Айтматов, Кыргызстан
