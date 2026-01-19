ГКНБ проверит ломбарды после вскрытых схем по кабальным займам

Председатель ГКНБ КР Камчыбек Ташиев встретился с гражданами, признанными потерпевшими по делу о незаконной ломбардной и ростовщической деятельности, в результате которой у людей отнимались квартиры, участки и коммерческие объекты. На встрече присутствовал и сам задержанный фигурант дела.

По данным ведомства, мужчина, ранее неоднократно судимый, в течение длительного времени выдавал деньги под заведомо кабальные проценты, а затем использовал долги для незаконного переоформления имущества граждан. Сделки проводились через аффилированных лиц и подконтрольных нотариусов. Следствие располагает сведениями о давлении, угрозах и возможных связях фигуранта с представителями госструктур.

Особое внимание уделено проектам ЖК Шёлковый путь (ОсОО Эксперт Строй) и ОсОО Арз Девелопмент. Следствие утверждает, что предоставив участки под долевое строительство, фигурант затем препятствовал реализации проектов, инициировал аресты, расторжения договоров и выдвигал незаконные требования. Потерпевшими признаны 89 дольщиков и ряд физических лиц. Ущерб квалифицируется как особо крупный.

Ташиев заявил, что дело находится под его личным контролем. Подразделениям ГКНБ поручено установить всех причастных, дать правовую оценку действиям должностных лиц и добиться максимального возмещения ущерба гражданам.

Кроме того, руководитель ведомства распорядился проверить деятельность ломбардов по всей стране, включая процентные ставки и условия выдачи займов.