Сборная Кыргызстана по футзалу обыграла Таджикистан

Сборная Кыргызстана по футзалу одержала победу над командой Таджикистана в товарищеском матче, который прошёл в Джакарте (Индонезия) в рамках подготовки к Кубку Азии.

Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу кыргызстанской команды. Два мяча забил Семетей Мурзакулов, ещё по голу на свой счёт записали Ислам Туратбеков и Бектур Ильясов.

Контрольный матч стал частью подготовки сборной Кыргызстана к финальной стадии Кубка Азии по футзалу, стартующей 27 января в Индонезии. В рамках учебно-тренировочного сбора команда продолжит серию товарищеских встреч - 18 января кыргызстанцы сыграют против сборной Саудовской Аравии.

На Кубке Азии сборная Кыргызстана выступит в группе с хозяевами турнира - Индонезией, а также командами Ирака и Южной Кореи.


Таджикистан, футзал, Кыргызстан
