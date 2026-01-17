Район Пишпека остался без газа и отопления

Жители бишкекского района Пишпек сообщают о массовом отключении газа. Ситуация критическая, так как для большинства домов здесь газ является единственным источником отопления. Об этом редакции VB.KG сообщили обеспокоенные местные жители.

В аварийной службе газа по номеру 104 нашему изданию подтвердили информацию о происшествии, сообщив, что на линии произошла авария. В ведомстве отметили, что на место уже выехала специализированная аварийная машина для проведения восстановительных работ. Других подробностей, а также точных сроков устранения поломки и возобновления подачи газа в службе пока не называют.