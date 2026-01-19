Погода
В Лейлеке прошел обучающий семинар в рамках каравана "АгроЗооВет–2026"

- Светлана Лаптева
В Лейлекской районной государственной администрации состоялся масштабный обучающий семинар, организованный Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР. Мероприятие прошло в рамках учебного каравана "АгроЗооВет–2026", направленного на повышение квалификации аграриев и внедрение передовых технологий в сельское хозяйство страны. По сообщению пресс-службы ведомства, основной целью встречи стало обучение фермеров современным методам хозяйствования и обсуждение стратегических вопросов развития отрасли.

В работе семинара приняли участие руководство районной администрации, ведущие специалисты министерства и его территориальных подразделений, а также представители государственных банков. Особое внимание было уделено участникам проекта "30+20+10" - фермерским хозяйствам и перерабатывающим предприятиям, которые играют ключевую роль в укреплении продовольственной безопасности региона.

Программа обучения охватила наиболее актуальные направления аграрного сектора. Эксперты представили доклады по развитию животноводства, современным ветеринарным нормам и методам улучшения кормовой базы. Отдельный блок был посвящен мерам государственной поддержки: фермерам подробно разъяснили доступные финансовые инструменты, механизмы льготного кредитования и возможности получения субсидий для развития своего дела.


Баткенская область, Минсельхоз, фермеры
