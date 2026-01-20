Погода
США объявили "революцию" в питании, открывая новые возможности для КР

- Светлана Лаптева
В США официально объявлено о радикальной смене государственной стратегии в области здравоохранения. 7 января 2026 года министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший и министр сельского хозяйства Брук Роллинс представили Диетические рекомендации для американцев на 2025–2030 годы, которые фактически отменяют старые постулаты о пользе углеводов. Новая доктрина переносит акцент с подсчета калорий на качество нутриентов, ставя в приоритет высококачественные животные белки - мясо, рыбу и яйца - вместо традиционных каш и макарон. Эта "Великая перезагрузка" может стать не только медицинским, но и мощным экономическим сигналом для Кыргызстана, обладающего потенциалом для экспорта экологически чистого мяса и натуральной молочной продукции.

Главным изменением стало полное переформатирование классической пирамиды питания: место углеводов на вершине приоритетов заняли белки и здоровые жиры. Теперь норма потребления протеина увеличена почти вдвое (до 1.2–1.6 г на кг веса), что признано необходимым для борьбы с возрастной деградацией мышц. Более того, многолетняя борьба с насыщенными жирами официально прекращена - в рацион возвращены цельное молоко, сливочное масло и красное мясо без прежних жестких ограничений. Одновременно с этим "врагом номер один" объявлены ультрапереработанные продукты, созданные в лабораториях с использованием эмульгаторов, ароматизаторов и соевых изолятов.

Особое внимание в новых гайдлайнах уделено воспитанию "Здорового поколения". Введена политика "нулевой терпимости" к добавленному сахару и искусственным подсластителям для детей до 4 лет, а из списка здоровых продуктов для несовершеннолетних официально исключены любые фруктовые соки и сладкие газировки. Вместо них рекомендованы вода и цельное молоко, которое, наряду с животными жирами, признано критически важным компонентом для развития детского мозга.

Для Кыргызстана такие перемены в мировой диетологии создают уникальный прецедент. Пока глобальная индустрия готовится к борьбе с ограничениями на добавленный сахар и химические добавки, отечественный Минсельхоз получает шанс пересмотреть стратегию пищевой безопасности. Если мир действительно разворачивается в сторону "настоящей еды", то традиционное для КР животноводство может превратиться из сектора внутреннего потребления в мощный экспортный драйвер, обеспечивающий мировой рынок качественным животным белком без химии и ГМО.


питание, США, мясо
