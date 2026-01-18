"Нефтчи" назначил нового главного тренера из Узбекистана

Футбольный клуб "Нефтчи" из Кочкор-Аты официально объявил о назначении нового главного тренера на сезон 2026 года в Премьер-лиге чемпионата Кыргызстана. Команду возглавил 51-летний специалист из Узбекистана Дмитрий Ан.

Новый наставник имеет большой опыт работы в узбекском футболе. На протяжении многих лет Дмитрий Ан трудился в структуре ташкентского "Пахтакора", а в минувшем сезоне занимал должность в академии "Навбахора". Он известен как тренер, уделяющий большое внимание работе с молодыми игроками.

Одним из самых известных воспитанников Дмитрия Ана является полузащитник сборной Узбекистана Аббос Файзуллаев, ранее выступавший за московский ЦСКА, а ныне защищающий цвета турецкого клуба "Истанбул Башакшехир".

В тренерский штаб "Нефтчи" также вошёл ещё один представитель Узбекистана - Тимур Бабаханов, который будет работать ассистентом главного тренера.

По итогам прошлого сезона Премьер-лиги Кыргызстана "Нефтчи" занял 9-е место. В течение чемпионата команду сначала возглавлял российский специалист Александр Мочинов, а затем руководство принял кыргызстанский тренер Анатолий Власичев. Руководство клуба рассчитывает, что назначение Дмитрия Ана позволит команде улучшить результаты в новом сезоне.