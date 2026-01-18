Погода
$ 87.37 - 87.81
€ 101.15 - 102.10

"Нефтчи" назначил нового главного тренера из Узбекистана

120  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Футбольный клуб "Нефтчи" из Кочкор-Аты официально объявил о назначении нового главного тренера на сезон 2026 года в Премьер-лиге чемпионата Кыргызстана. Команду возглавил 51-летний специалист из Узбекистана Дмитрий Ан.

Новый наставник имеет большой опыт работы в узбекском футболе. На протяжении многих лет Дмитрий Ан трудился в структуре ташкентского "Пахтакора", а в минувшем сезоне занимал должность в академии "Навбахора". Он известен как тренер, уделяющий большое внимание работе с молодыми игроками.

Одним из самых известных воспитанников Дмитрия Ана является полузащитник сборной Узбекистана Аббос Файзуллаев, ранее выступавший за московский ЦСКА, а ныне защищающий цвета турецкого клуба "Истанбул Башакшехир".

В тренерский штаб "Нефтчи" также вошёл ещё один представитель Узбекистана - Тимур Бабаханов, который будет работать ассистентом главного тренера.

По итогам прошлого сезона Премьер-лиги Кыргызстана "Нефтчи" занял 9-е место. В течение чемпионата команду сначала возглавлял российский специалист Александр Мочинов, а затем руководство принял кыргызстанский тренер Анатолий Власичев. Руководство клуба рассчитывает, что назначение Дмитрия Ана позволит команде улучшить результаты в новом сезоне.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/454483
Теги:
Кочкорский район, Нарынская область, футбол, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  