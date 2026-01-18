Погода
Тренерам художественной гимнастики присвоено звание "Заслуженный тренер КР"

- Самуэль Деди Ирие
Директор Государственного агентства физической культуры и спорта при Кабинете Министров КР Казыбек Молдажиев вручил тренерам по художественной гимнастике почётное звание "Заслуженный тренер Кыргызской Республики".

Высокое звание получили Гульнара Мамыркулова, Жаныл Каймазарова и Сабина Ибраимова за значительный вклад в развитие художественной гимнастики, многолетний труд и высокие спортивные достижения.

В ходе торжественной церемонии Молдажиев отметил, что воспитанницы тренеров успешно защищают честь Кыргызстана на международной арене. Он поблагодарил наставников за профессионализм и самоотверженность и пожелал успехов в подготовке к предстоящему чемпионату Азии по художественной гимнастике.


URL: https://www.vb.kg/454488
Теги:
тренер, художественная гимнастика, Кыргызстан
