В Кыргызстане автоматизировали контроль продукции животного происхождения

- Светлана Лаптева
Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности начало недельную информационную кампанию, посвящённую автоматизированным системам, которые внедряются в отрасли. По данным ведомства, одной из ключевых является "Санарип VET" система, обеспечивающая полный контроль за движением животных и продукции животного происхождения, а также переход на электронные ветеринарные документы.

На сегодняшний день система функционирует во всех пограничных ветеринарных пунктах и территориальных управлениях. Инспекторы и специалисты используют её ежедневно: через "Санарип VET" проходит обязательная регистрация всех животных и всей продукции животного происхождения, ввозимой в Кыргызстан. Оформление ветеринарных документов, сертификатов, актов осмотра и других теперь происходит в электронном виде. Ранее всё это делалось только на бумаге, что усложняло контроль и увеличивало риски фальсификаций.

Система интегрирована с государственными платформами "Түндүк" и Единой системой идентификации Infocom, что позволяет подтверждать электронные документы ЭЦП. Сейчас через неё уже оформляются четыре вида ветеринарных сертификатов ЕАЭС и 49 видов сертификатов для товаров из третьих стран. Это заметно ускоряет работу на границе и делает процесс более прозрачным.

Цель внедрения "Санарип VET" обеспечить идентификацию и отслеживаемость всей продукции, находящейся под ветеринарным надзором, предотвратить ввоз контрафакта и повысить продовольственную безопасность в стране. Система также упрощает взаимодействие между центральным аппаратом ветеринарной службы, её территориальными подразделениями и пограничными пунктами.

Министерство отмечает, что сейчас у него функционируют 35 информационных систем, из которых 22 полностью внедрены, ещё 10 находятся на стадии разработки. "Санарип VET" одна из самых значимых, поскольку напрямую влияет на безопасность продуктов животного происхождения и на эффективность ветеринарного контроля.


Теги:
ветеринария, Кыргызстан, животные
