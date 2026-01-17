Погода
$ 87.39 - 87.80
€ 101.22 - 102.22

Сыймык Жапыкеев: Роман "Плаха" не читал, но сюжет так себе

215  0
- Бактыгуль Акжолова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Бывший глава Финпола Сыймык Жапыкеев в интервью журналисту Эрнису Кыязову подверг критике творчество всемирно известного писателя Чингиза Айтматова, заявив об отсутствии в его книгах правильного направления и духовности.

По словам Жапыкеева, произведения классика не несут в себе "хидаята" (с арабского - правильного направления) и не способствуют внутреннему росту читателя.

"Чингиз Айтматов хвалил Союз. Если сварщик читал Айтматова, он все равно оставался сварщиком, а доктор доктором. Я считаю, что его произведения не дают "хидаята". Роман "Плаха" я не читал, но для меня там нет глубокого сюжета и той духовности, которая должна быть. Вот фильмы с Брюсом Ли мотивируют быть на него похожим. Тоже самое Руми, Аль-Бируни и Джами, труды которых также мотивируют", - сказал Жапыкеев.

Стоит отметить, что Чингиз Айтматов признан одним из самых читаемых авторов современности. Его произведения переведены, по разным данным, на 157–176 языков мира, а суммарные тиражи исчисляются десятками миллионов экземпляров.

Сам же Жапыкеев известен тем, что 17 октября 2020 года был назначен председателем Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями, но уже почти через полгода, а именно в марте 2021 года был лишен должности в связи с расформированием службы. В конце марта 2021 года Жапыкеева назначили прокурором Иссык-Кульской области. Спустя месяц он подал в отставку.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/454463
Теги:
Чингиз Айтматов, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  