Сыймык Жапыкеев: Роман "Плаха" не читал, но сюжет так себе

Бывший глава Финпола Сыймык Жапыкеев в интервью журналисту Эрнису Кыязову подверг критике творчество всемирно известного писателя Чингиза Айтматова, заявив об отсутствии в его книгах правильного направления и духовности.

По словам Жапыкеева, произведения классика не несут в себе "хидаята" (с арабского - правильного направления) и не способствуют внутреннему росту читателя.

"Чингиз Айтматов хвалил Союз. Если сварщик читал Айтматова, он все равно оставался сварщиком, а доктор доктором. Я считаю, что его произведения не дают "хидаята". Роман "Плаха" я не читал, но для меня там нет глубокого сюжета и той духовности, которая должна быть. Вот фильмы с Брюсом Ли мотивируют быть на него похожим. Тоже самое Руми, Аль-Бируни и Джами, труды которых также мотивируют", - сказал Жапыкеев.

Стоит отметить, что Чингиз Айтматов признан одним из самых читаемых авторов современности. Его произведения переведены, по разным данным, на 157–176 языков мира, а суммарные тиражи исчисляются десятками миллионов экземпляров.

Сам же Жапыкеев известен тем, что 17 октября 2020 года был назначен председателем Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями, но уже почти через полгода, а именно в марте 2021 года был лишен должности в связи с расформированием службы. В конце марта 2021 года Жапыкеева назначили прокурором Иссык-Кульской области. Спустя месяц он подал в отставку.