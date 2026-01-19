Айбек Джунушалиев: В Бишкеке перестанут посыпать дороги песком

Мэр столицы Айбек Джунушалиев в интервью агентству "Кабар" сообщил, что на улицах Бишкека больше не будут использовать песок для борьбы с гололедом. По его словам, данное решение продиктовано заботой об экологии и чистоте города, так как смесь песка со снегом приводит к сильному загрязнению дорожного полотна.

"Теперь, чтобы не разводить грязь в городе, песок рассыпаться не будет. Для таяния снега на дорогах мы будем использовать только соль", - заявил градоначальник.

Стоит отметить, что ранее Айбек Джунушалиев уже отвечал на критику горожан в социальных сетях касательно качества уборки улиц после недавних снегопадов. Тогда мэр пояснил, что работы по очистке города ведутся согласно установленным методам и технологическим нормам.