Почему в КР перекупщики "съедают" прибыль фермеров? Мнение эксперта

В последнее время жители Кыргызстана столкнулись с ощутимым подорожанием продуктов питания. Рост цен на продовольствие стал одной из самых обсуждаемых тем, особенно когда речь заходит о базовой корзине. На этом фоне эксперт аналитического клуба "Сингулярис" Михаил Петров считает, что изменить ситуацию с разницей стоимости "на поле и на прилавке" можно, только если государство вложится в создание системы современных газовых хранилищ, доступных для всех фермеров.

- Вы спрашиваете, почему картофель за 20 сомов у фермеров превращается в 50 сомов на рынке? И кто виноват: фермер, перекупщик или давление импорта? Между стоимостью фермерской, которая на поле, и той, что будет храниться какое-то время, есть так называемая "усушка" - это от 15 до 25 процентов веса. Есть фактор зараженности: сколько раз картофель высаживался на полях, сколько поймал фитофтороза. Фитофтороз - большой бич наших полей. В свое время из-за него мы практически потеряли сахарную отрасль. Ситуация меняется, но опасность никуда не делась- рассуждает эксперт.

По словам Михаила Петрова, в Кыргызстане уничтожена советская система хранения, а современные базы, где продукция бы профессионально обрабатывалась и сортировалась, отсутствуют. В этом и кроется причина того, что ценники в магазинах взлетают в 2–3 раза.

- Картофель нужно хранить в безвоздушном пространстве, чтобы он не окислялся. Удаляют кислород, замещают азотом, тогда хранение будет без потерь при температуре 3–6 градусов. Если появится цикл сортировочных баз, то стоимость того же картофеля на выходе составляла бы около 30 сомов. Можно понять и перекупщиков, так как у них на каждом этапе потери. Из-за отсутствия единой системы хранения всё это выливается в затраты на переборку, сортировку и наем рабочих.

Эксперт уверен, что за все 30 лет независимости нашим крестьянам за их труд можно "памятник поставить". Однако уповать на то, что проблему решат частные агрокорпорации, не стоит.

- Я бы побоялся сказать, что агрокорпорации решат этот вопрос. Крупные игроки, как правило, монополизируют всё под себя, и цены становятся еще выше, в разы. Считаю, что должна быть государственная система регулирования. Именно государство должно вложиться в развитие "газовых" специализированных хранилищ, а не просто тратить средства на строительство обычных складов. Так можно создать достойный национальный продукт, наводнить свой рынок и начать массовый экспорт, - подчеркивает Михаил Петров.