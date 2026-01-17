Погода
Турат Акимов: Сыймык Жапыкеев просит прощения за свои слова об Айтматове

222  0
- Алина Мамаева
Экс-глава Финпола Сыймык Жапыкеев просит прощения перед народом за свои высказывания о писателе Чингизе Айтматове. Об этом на своей странице в соцсети сообщил журналист и общественный деятель Турат Акимов.

"Как гласит древняя кыргызская мудрость: "Нет человека, который бы не ошибался, и нет скакуна, который бы не споткнулся". Я вижу, как вы ополчились на моего младшего брата Сыймыка, и хочу вмешаться, чтобы прояснить ситуацию.

Наше знакомство с Сыймыком Жапыкеевым произошло осенью 2019 года на площади Ала-Too, во время митинга против судебного иска Раима-миллиона, организованного Ширин Айтматовой и четырьмя СМИ. Тогда Сыймык сам подошел ко мне познакомиться. Из-за шума и толпы поговорить толком не удалось, и я пригласил его к себе в офис.

В то время моя квартира возле "Вефа-центра" служила первым штабом "Чон Казат". Все стены были увешаны плакатами и тезисами. Именно тогда у нас состоялся глубокий разговор: я сказал ему, что если он хочет понять суть вещей, он должен понять дух Манаса. Я буквально открыл ему глаза на многие вещи. После этого Сыймык стал ярым приверженцем идей Манаса и ярким лидером "Чон Казата", а я позже уехал за границу.

Сегодня я созвонился с ним и прямо спросил: "Сыймык, неужели ты действительно плохо отозвался о Чынгызе Айтматове?" На что он ответил: "Байке, я хотел сказать, что в Кыргызстане стало слишком много "манкуртов", о которых писал великий писатель, но, видимо, выразился неточно и меня не так поняли. Как я могу очернять Чынгыза-агая, если я часто бывал в доме у Ширин Айтматовой? Я прошу прощения у народа, я оговорился".

Друзья, все мы люди. Давайте проявим великодушие и простим того, кто признал свою ошибку. Пусть это недоразумение останется между нами.

В конце концов, стиль писателя вещь субъективная, кому-то он близок, кому-то нет, и в этом нет ничего оскорбительного. Говорю это как филолог. Призываю всех к терпению и верю, что Ширин-айым тоже отнесется к этому с пониманием. Давайте будем выше этого", - написал Акимов.


URL: https://www.vb.kg/454474
Теги:
Чингиз Айтматов, Сыймык Жапыкеев, Турат Акимов
