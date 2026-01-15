Почему ЖК ужесточил меры против нарушителей ПДД: интервью с Атамбаевым

Сегодня на заседании парламента депутаты рассмотрели и проголосовали за законопроект, направленный на усиление ответственности за нарушения правил дорожного движения. Документ предусматривает ужесточение мер за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, расширение применения систем фото- и видеофиксации, а также совершенствование подходов к подготовке водителей. Подробнее о сути инициативы корреспонденту VB.KG рассказал парламентарий Сейидбек Атамбаев.

- Почему было принято решение ужесточить меры за управление транспортом в состоянии опьянения?

- Вождение в состоянии опьянения является одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий с тяжёлыми последствиями и летальным исходом. Человек, который садится за руль в таком состоянии, осознанно подвергает опасности жизнь и здоровье окружающих. Ужесточение ответственности, включая увеличение срока административного ареста, направлено прежде всего на предупреждение повторных нарушений и снижение аварийности на дорогах.

- Какую роль в данном законопроекте играют камеры фото- и видеофиксации?

- Камеры фото- и видеофиксации позволяют обеспечить объективность и неотвратимость наказания за нарушения правил дорожного движения. Усиление ответственности за правонарушения, зафиксированные техническими средствами, делает контроль более прозрачным, снижает влияние человеческого фактора и способствует повышению дисциплины среди водителей, - пояснил парламентарий.

- Готовы ли правоохранительные органы к реализации этого закона?

- Реализация закона предусматривает принятие необходимых подзаконных актов и поэтапное внедрение. Органы внутренних дел уже обладают опытом работы с системами фото- и видеофиксации и системой регистрации транспортных средств, что позволяет обеспечить эффективное исполнение новых норм на практике.

- Какой эффект вы ожидаете после принятия закона?

- Мы ожидаем снижение уровня аварийности, повышение дисциплины участников дорожного движения и формирование более ответственного отношения к управлению транспортными средствами. Главный результат - это сохранённые жизни и здоровье граждан. Этот закон направлен не на наказание, а на предупреждение трагедий. Безопасность на дорогах - это ответственность каждого.

- Считаете ли вы оправданным установление 10-месячного срока обучения в автошколах для получения водительского удостоверения?

- Увеличение срока обучения до 10 месяцев само по себе не решает существующие проблемы. Более того, такой срок является чрезмерным. При грамотно выстроенной программе, качественном преподавании и жёстком контроле процесса обучения базовые знания и практические навыки вождения можно и необходимо формировать в течение двух месяцев.

По его словам, ключевым остаётся вопрос качества подготовки и искоренения коррупции в автошколах. Водительские удостоверения должны получать только те, кто действительно прошёл полноценное обучение и обладает необходимыми знаниями и навыками, а не те, кто получил их формально. Такой подход, подчеркнул парламентарий, должен применяться повсеместно.

Беседовала София Березовская