Кыргызстанские борцы выступят на Кубке Ивана Ярыгина-2026

В Красноярске (Россия) с 29 января по 1 февраля 2026 года пройдет XXXVII международный турнир по вольной борьбе среди мужчин и женщин - Кубок Ивана Ярыгина. В престижных соревнованиях примут участие спортсмены из Кыргызстана.

По информации департамента физической культуры и спорта КР, на турнире будет представлена женская сборная Кыргызстана. Сильнейшие борцы вольного стиля разыграют медали в 10 весовых категориях.

На данный момент участие в Кубке подтвердили спортсмены из 16 стран. В прошлом году турнир собрал 384 борца из 17 государств, что подчёркивает его высокий международный уровень и статус одного из сильнейших стартов в мировом борцовском календаре.

Кубок Ивана Ярыгина традиционно служит важным этапом подготовки спортсменов к чемпионатам мира, континентальным первенствам и Олимпийским играм.