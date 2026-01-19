Состоятся матчи ЧМ по хоккею третьего дивизиона

Сегодня, 19 января, продолжается чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд ( U20 ) третьего дивизиона ( группа B ). В рамках группового этапа запланированы очередные поединки игрового дня.

Согласно утверждённому расписанию, на льду пройдут три встречи:

Мексика сыграет с командой Люксембурга;

сборная Гонконга (Китай) встретится с Ираном;

сборная Кыргызстана проведёт матч против команды Южно-Африканской Республики.

Накануне, 18 января, национальная сборная Кыргызстана успешно начала турнир. В стартовом матче чемпионата кыргызстанские хоккеисты на арене Nomad Arena уверенно обыграли сборную Гонконга (Китай) со счётом 4:1, продемонстрировав уверенную игру и хороший командный настрой.

Чемпионат мира продолжается, а сегодняшний матч станет важным этапом в борьбе за высокие позиции в группе.