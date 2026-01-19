Погода
$ 87.45 - 87.84
€ 101.15 - 102.10

Состоятся матчи ЧМ по хоккею третьего дивизиона

216  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, 19 января, продолжается чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд ( U20 ) третьего дивизиона ( группа B ). В рамках группового этапа запланированы очередные поединки игрового дня.

Согласно утверждённому расписанию, на льду пройдут три встречи:

Мексика сыграет с командой Люксембурга;

сборная Гонконга (Китай) встретится с Ираном;

сборная Кыргызстана проведёт матч против команды Южно-Африканской Республики.

Накануне, 18 января, национальная сборная Кыргызстана успешно начала турнир. В стартовом матче чемпионата кыргызстанские хоккеисты на арене Nomad Arena уверенно обыграли сборную Гонконга (Китай) со счётом 4:1, продемонстрировав уверенную игру и хороший командный настрой.

Чемпионат мира продолжается, а сегодняшний матч станет важным этапом в борьбе за высокие позиции в группе.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/454515
Теги:
хоккей, чемпионат мира, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  