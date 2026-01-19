Погода
В Бишкеке стартовал чемпионат мира по хоккею

- Самуэль Деди Ирие
В столице Кыргызстана Бишкеке 18 января состоялось торжественное открытие чемпионата мира по хоккею среди молодежных команд до 20 лет (U20).

Церемония открытия включала концертную программу и парад сборных команд, принимающих участие в турнире. В мероприятии приняли участие представители руководства страны и спортивных организаций, а также международные гости, спортсмены и болельщики.

С официальными поздравлениями выступили заместитель Председателя Кабинета Министров КР Эдиль Байсалов, директор Госагентства физической культуры и спорта Казыбек Молдажиев, мэр Бишкека Айбек Джунушалиев, председатель НОК КР Умбеталы Кыдыралиев, член Совета Международной федерации хоккея Франц Рейндл и президент Федерации хоккея КР Анвар Оморканов.

В стартовый день чемпионата состоялся матч с участием хозяев турнира. Сборная Кыргызстана в первом туре обыграла команду Гонконга (Китай) со счётом 4:1.

Чемпионат мира по хоккею U20 продлится до 24 января. В соревнованиях принимают участие сборные Кыргызстана, Мексики, Люксембурга, Южной Африки, Ирана и Гонконга (Китай).


Теги:
хоккей, чемпионат мира, Бишкек, Кыргызстан
