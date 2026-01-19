Алимардон Шукуров возвращается в Кыргызстан

Полузащитник сборной Кыргызстана Алимардон Шукуров спустя 7 лет вновь будет выступать в национальном чемпионате. Как сообщает пресс-служба клуба "Мурас-Юнайтед", 26-летний футболист официально подписал контракт с командой.

В новом клубе Шукуров будет играть под 22-м номером. Возвращение опытного полузащитника рассматривается как значительное усиление "Мурас-Юнайтед", учитывая его выступления за сборную и опыт на международной арене.

Ожидается, что Шукуров станет ключевым игроком команды в предстоящем сезоне.