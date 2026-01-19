Погода
$ 87.45 - 87.84
€ 101.15 - 102.10

Алимардон Шукуров возвращается в Кыргызстан

203  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Полузащитник сборной Кыргызстана Алимардон Шукуров спустя 7 лет вновь будет выступать в национальном чемпионате. Как сообщает пресс-служба клуба "Мурас-Юнайтед", 26-летний футболист официально подписал контракт с командой.

В новом клубе Шукуров будет играть под 22-м номером. Возвращение опытного полузащитника рассматривается как значительное усиление "Мурас-Юнайтед", учитывая его выступления за сборную и опыт на международной арене.

Ожидается, что Шукуров станет ключевым игроком команды в предстоящем сезоне.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/454517
Теги:
футбол, чемпионат, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  