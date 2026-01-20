Погода
$ 87.49 - 87.84
€ 101.15 - 102.10

В Бишкеке проходит семинар CAFA для футбольных инструкторов

187  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В столице Кыргызстана, Бишкеке, стартовал образовательный семинар Центральноазиатской футбольной ассоциации (CAFA) для инструкторов Кыргызской футбольной федерации (КФБ).

В рамках семинара, который продлится до 23 января, лекции проводит инструктор АФК Владислав Цейтлин. Программа направлена на улучшение теоретических знаний и практических навыков инструкторов, а также на подготовку к новому футбольному сезону.

Особое внимание уделяется приведению методик оценки в соответствие со стандартами АФК, развитию профессиональной компетентности и повышению общего уровня подготовки к судейству. В семинаре участвуют 16 инструкторов со всех регионов Кыргызстана, что создаёт условия для обмена опытом и внедрения лучших практик в национальный футбол.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/454524
Теги:
футбол, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  