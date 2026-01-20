В Бишкеке проходит семинар CAFA для футбольных инструкторов

В столице Кыргызстана, Бишкеке, стартовал образовательный семинар Центральноазиатской футбольной ассоциации (CAFA) для инструкторов Кыргызской футбольной федерации (КФБ).

В рамках семинара, который продлится до 23 января, лекции проводит инструктор АФК Владислав Цейтлин. Программа направлена на улучшение теоретических знаний и практических навыков инструкторов, а также на подготовку к новому футбольному сезону.

Особое внимание уделяется приведению методик оценки в соответствие со стандартами АФК, развитию профессиональной компетентности и повышению общего уровня подготовки к судейству. В семинаре участвуют 16 инструкторов со всех регионов Кыргызстана, что создаёт условия для обмена опытом и внедрения лучших практик в национальный футбол.