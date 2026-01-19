Погода
Медиашкола АНО "Евразия" запускает международный онлайн-курс

- Жан Алиев
Медиашкола автономной некоммерческой организации "Евразия" объявила о запуске онлайн-курса "Личный бренд. Как стать заметным". Обучение бесплатное и доступно для жителей разных стран.

Регистрация на программу стартует 20 января. Курс создан для тех, кто хочет развивать профессиональные коммуникации и эффективно продвигаться в социальных сетях. Слушатели узнают, как превратить свой опыт, интересы и биографию в сильный и узнаваемый публичный образ в цифровой среде.

Экспертами выступят российский писатель и сценарист Александр Цыпкин и медиатехнолог Никита Прохоров. Они научат создавать вовлекающий контент, уверенно держаться в кадре, выступать на публике, а также расскажут об актуальных трендах и инструментах продвижения.

Обучение пройдет с 3 февраля по 26 марта. Участников ждут 14 модулей, а по итогам курса выпускники попадут в масштабное профессиональное сообщество, где смогут проявить себя и прокачать свои связи.

Медиашкола - флагманский проект "Евразии", запущенный в 2024 году для журналистов и блогеров из разных стран. В нем уже приняли участие больше 2000 человек из Абхазии, Беларуси, Германии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Молдовы, России, Узбекистана и Южной Осетии. Программа объединяет онлайн-обучение с практикой, участники также ездят в образовательные туры по России и странам СНГ. Их учат работать в кадре, создавать контент и строить профессиональные связи.

Для желающих зарегистрироваться, ссылка на курс: https://media-school-evrazia.su/register_personal_brand

Справочно:

АНО "Евразия" - автономная некоммерческая организация содействия развитию международного сотрудничества, реализующая проекты на частные средства. Миссия "Евразии" - объединять людей разных возрастов и профессий, чтобы вместе сохранять традиционные ценности, историческую память и единый культурный код народов Евразии. Программы организации охватывают разные сферы: от образования и медицины до культуры, волонтерства и благотворительности. Флагманские проекты способствуют укреплению роли русского языка как средства межкультурного диалога на континенте.

"Евразия" открывает новые возможности для детей, семей и молодежи из разных стран, развивает профессиональные сообщества педагогов, врачей, журналистов, ученых и экспертов. Организация реализует экологические, волонтерские и гуманитарные миссии. За полтора года инициативы "Евразии" поддержали больше 100 тысяч единомышленников из 30 стран мира.


Россия, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество, СМИ
