Гэтжи - о прошлых поражениях перед боем за временный титул UFC

В ночь на субботу в Лас-Вегасе Джастин Гэтжи проведёт бой против Пэдди Пимблетта за временный чемпионский пояс UFC в лёгком весе на турнире UFC 324. В преддверии поединка американец вспомнил два самых болезненных поражения в своей карьере - от Чарльза Оливейры и Макса Холлоуэя.

В 2022 году Гэтжи дрался с Оливейрой за вакантный титул чемпиона UFC в лёгком весе после того, как бразилец не сделал вес и был лишён пояса. Несмотря на то что Оливейра не мог стать чемпионом, Гэтжи имел шанс завоевать титул, однако уступил уже в первом раунде, попавшись на приём. Позже он признался, что подошёл к бою не в лучшем состоянии после велосипедной аварии, случившейся за 18 дней до поединка.

В 2024 году Гэтжи потерпел поражение от Макса Холлоуэя, защищая символический пояс BMF ("Самый жёсткий ублюдок"). Холлоуэй доминировал большую часть боя и нокаутировал Гэтжи в последнюю секунду пятого раунда. По словам американца, ключевую роль в этом поражении сыграла неправильная психологическая подготовка.

"Это единственные два соперника, против которых я был не в своей лучшей форме - по разным причинам", - заявил Гэтжи в интервью ESPN, отметив, что недооценил опасность Холлоуэя и ошибочно воспринимал бой как шоу, а не как серьёзное противостояние.

37-летний Гэтжи уже становился временным чемпионом UFC в 2020 году, когда победил Тони Фергюсона. Позже в том же году он не смог объединить пояса, уступив Хабибу Нурмагомедову.

Победа над Пимблеттом может принести Гэтжи второй временный титул и третий шанс побороться за полноценный чемпионский пояс. Действующий чемпион Илия Топурия временно приостановил выступления по личным причинам, что и привело к разыгрыванию временного титула.