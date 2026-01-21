Погода
$ 87.37 - 87.81
€ 101.15 - 102.10

Стратегия "Узбекистан – 2030" адаптируется к новым глобальным вызовам и

92  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Исполнительный директор Центра "Стратегия развития" Элдор Туляков разъяснил причины и ключевые направления совершенствования стратегии "Узбекистан – 2030". По его словам, объективная необходимость обновления главного программного документа страны продиктована стремительной динамикой глобальных процессов и технологическими изменениями. В основу обновленной редакции заложен фундаментальный принцип: "государственные органы должны служить народу". Теперь стратегия наполняется конкретными механизмами, которые делают реформы более адресными и ощутимыми для каждой семьи.

"Стратегия "Узбекистан – 2030" является ключевым программным документом, определяющим средне- и долгосрочные направления развития страны. В ней сконцентрированы общая логика реформ, приоритетные цели и практические механизмы формирования Нового Узбекистана.

За последние годы в стране достигнуты значительные результаты в сфере социально-экономического развития, государственного управления, обеспечения прав человека и укрепления институтов гражданского общества.

В этом процессе стратегия "Узбекистан – 2030" сыграла важную системообразующую роль. Вместе с тем общественная жизнь и глобальные процессы находятся в постоянной динамике. Новые экономические условия, технологические изменения и трансформации на международной арене выдвигают перед государственной политикой новые задачи.

В этой связи возникает объективная необходимость совершенствования стратегии "Узбекистан – 2030" с учётом реальных условий, актуальных потребностей населения и требований времени.

В основе обновляемой стратегии лежит ключевая идея, выдвинутая главой государства: "Не народ должен служить государственным органам, а государственные органы - служить народу". В новой редакции стратегия наполняет данный принцип практическим содержанием и нацелена на продолжение развития страны на основе более эффективной, результатоориентированной и подотчётной системы.

В процессе совершенствования стратегии проводится глубокий анализ достигнутых результатов, учитываются существующие проблемы и вызовы. Одновременно пересматриваются показатели эффективности, позволяющие точно измерять степень достижения поставленных целей. За каждой конкретной задачей закрепляются ответственные государственные органы, а необходимые финановые источники указываются в открытом и прозрачном формате, что усиливает ответственность и подотчётность при реализации стратегии.

Особое внимание уделяется тому, чтобы стратегия была понятной и жизненно важной для каждого человека. Обновляемая стратегия "Узбекистан – 2030" формируется таким образом, чтобы каждый человек мог ясно увидеть, какую практическую пользу она приносит его жизни, семье и будущему его детей. Речь идёт не об общих лозунгах, а о конкретных изменениях, ощущаемых в повседневной жизни.

Показатели эффективности среднесрочных целей стратегии обновляются с учётом новых экономических, социальных и технологических вызовов. Кроме того, предусматривается полная цифровизация системы мониторинга исполнения стратегии, что позволит обеспечить прозрачность, принимать решения на основе достоверных данных и усилить общественный контроль.

Также особое внимание уделяется согласованию всех стратегических документов по развитию отраслей, секторов и регионов со стратегией "Узбекистан – 2030". Это направлено на обеспечение целостности, согласованности и результативности государственной политики.

Одним из ключевых принципиальных аспектов является формирование стратегии на основе широких общественных консультаций. Проект выносится на общественное обсуждение во исполнение поручения Президента Республики Узбекистан, озвученного в ходе недавнего Послания парламенту и народу, с целью получения содержательных и практико-ориентированных предложений от населения, экспертного сообщества и институтов гражданского общества. Именно документ, отражающий общественное мнение и реальные запросы граждан, может быть по-настоящему жизнеспособным и эффективным.

Таким образом, совершенствование стратегии "Узбекистан – 2030" представляет собой последовательный, открытый и ответственный процесс, направленный на углубление реформ, их адаптацию к требованиям времени и повышение их практической отдачи в жизни людей. Главное - стратегия формируется как общенациональная программа развития, прежде всего служащая благополучию народа", - заявил эксперт.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/454533
Теги:
стратегия развития, Узбекистан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  