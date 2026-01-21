Стратегия "Узбекистан – 2030" адаптируется к новым глобальным вызовам и

Исполнительный директор Центра "Стратегия развития" Элдор Туляков разъяснил причины и ключевые направления совершенствования стратегии "Узбекистан – 2030". По его словам, объективная необходимость обновления главного программного документа страны продиктована стремительной динамикой глобальных процессов и технологическими изменениями. В основу обновленной редакции заложен фундаментальный принцип: "государственные органы должны служить народу". Теперь стратегия наполняется конкретными механизмами, которые делают реформы более адресными и ощутимыми для каждой семьи.

"Стратегия "Узбекистан – 2030" является ключевым программным документом, определяющим средне- и долгосрочные направления развития страны. В ней сконцентрированы общая логика реформ, приоритетные цели и практические механизмы формирования Нового Узбекистана.

За последние годы в стране достигнуты значительные результаты в сфере социально-экономического развития, государственного управления, обеспечения прав человека и укрепления институтов гражданского общества.

В этом процессе стратегия "Узбекистан – 2030" сыграла важную системообразующую роль. Вместе с тем общественная жизнь и глобальные процессы находятся в постоянной динамике. Новые экономические условия, технологические изменения и трансформации на международной арене выдвигают перед государственной политикой новые задачи.

В этой связи возникает объективная необходимость совершенствования стратегии "Узбекистан – 2030" с учётом реальных условий, актуальных потребностей населения и требований времени.

В основе обновляемой стратегии лежит ключевая идея, выдвинутая главой государства: "Не народ должен служить государственным органам, а государственные органы - служить народу". В новой редакции стратегия наполняет данный принцип практическим содержанием и нацелена на продолжение развития страны на основе более эффективной, результатоориентированной и подотчётной системы.

В процессе совершенствования стратегии проводится глубокий анализ достигнутых результатов, учитываются существующие проблемы и вызовы. Одновременно пересматриваются показатели эффективности, позволяющие точно измерять степень достижения поставленных целей. За каждой конкретной задачей закрепляются ответственные государственные органы, а необходимые финановые источники указываются в открытом и прозрачном формате, что усиливает ответственность и подотчётность при реализации стратегии.

Особое внимание уделяется тому, чтобы стратегия была понятной и жизненно важной для каждого человека. Обновляемая стратегия "Узбекистан – 2030" формируется таким образом, чтобы каждый человек мог ясно увидеть, какую практическую пользу она приносит его жизни, семье и будущему его детей. Речь идёт не об общих лозунгах, а о конкретных изменениях, ощущаемых в повседневной жизни.

Показатели эффективности среднесрочных целей стратегии обновляются с учётом новых экономических, социальных и технологических вызовов. Кроме того, предусматривается полная цифровизация системы мониторинга исполнения стратегии, что позволит обеспечить прозрачность, принимать решения на основе достоверных данных и усилить общественный контроль.

Также особое внимание уделяется согласованию всех стратегических документов по развитию отраслей, секторов и регионов со стратегией "Узбекистан – 2030". Это направлено на обеспечение целостности, согласованности и результативности государственной политики.

Одним из ключевых принципиальных аспектов является формирование стратегии на основе широких общественных консультаций. Проект выносится на общественное обсуждение во исполнение поручения Президента Республики Узбекистан, озвученного в ходе недавнего Послания парламенту и народу, с целью получения содержательных и практико-ориентированных предложений от населения, экспертного сообщества и институтов гражданского общества. Именно документ, отражающий общественное мнение и реальные запросы граждан, может быть по-настоящему жизнеспособным и эффективным.

Таким образом, совершенствование стратегии "Узбекистан – 2030" представляет собой последовательный, открытый и ответственный процесс, направленный на углубление реформ, их адаптацию к требованиям времени и повышение их практической отдачи в жизни людей. Главное - стратегия формируется как общенациональная программа развития, прежде всего служащая благополучию народа", - заявил эксперт.