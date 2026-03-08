В селах Кыргызстана планируют повысить тарифы на питьевую воду

В рамках государственной политики по обеспечению сельских населенных пунктов чистой питьевой водой в республике активизированы работы по строительству и модернизации систем водоснабжения. По поручению министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлиста Акунбекова масштабные работы ведутся в большинстве регионов страны. Однако специалисты отмечают, что для устойчивой эксплуатации новых объектов необходимо пересмотреть тарифную политику.

Исследования показывают, что действующие в сельской местности тарифы на данный момент не покрывают расходы на обслуживание и ремонт систем. Из-за нехватки средств возникают трудности с техническим обслуживанием, что ведет к поломкам оборудования и перебоям в подаче воды.

В связи с этим рассматривается вопрос приведения тарифов в соответствие с фактической себестоимостью услуг. Регулирование цен позволит обеспечить своевременный ремонт систем и гарантировать их стабильную работу в долгосрочной перспективе.

При этом власти подчеркивают, что интересы населения будут защищены. Согласно законодательству, если установленный тариф окажется ниже реальной себестоимости, разница будет покрываться за счет субсидий из местного или республиканского бюджетов. Аналогичный механизм компенсации предусмотрен и для льготных категорий граждан. Такой подход позволит сохранить доступность услуги при одновременном повышении ее качества.

Министерство также призывает граждан к ответственному потреблению. Ведомство напоминает, что чистая вода является ценным ресурсом, и бережное отношение к ней - залог бесперебойного водоснабжения для каждого жителя.