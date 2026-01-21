Погода
ГКНБ задержал группу за организацию вебкам-студий в КР и РК

ГКНБ совместно с УВД Первомайского района Бишкека задержали граждан КР А.А.А., Б.Б.С., Э.А.Э. и О.Э.К. по подозрению в организации и содействии проституции и разврату через интернет-сети. По данным ведомства, задержанные, действуя в составе преступной группы, организовали и обеспечили функционирование сети вебкам-студий на территории Бишкека и Республики Казахстан.

Установлено, что участники группы с целью конспирации и сокрытия противоправной деятельности арендовали квартиры в разных районах Бишкека. По всем адресам проживания задержанных были проведены неотложные обысковые мероприятия, в ходе которых обнаружены и изъяты вебкамеры, осветительное оборудование, компьютерная техника, иные технические средства, а также эротические костюмы и атрибуты, используемые для проведения откровенных онлайн-трансляций сексуального характера.

По данным следствия, группа проводила онлайн-трансляции на вебкам-платформах Chaturbate (CB), Stripchat (strip) и BongaCams. Преступные доходы перечислялись на криптокошельки в Binance.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия для установления всех лиц, причастных к данной деятельности.


URL: https://www.vb.kg/454563
Теги:
ГКНБ, задержание, Казахстан, проституция, Кыргызстан
