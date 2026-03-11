Задержан Куванычбек Конгантиев

Бывший депутат Жогорку Кенеша Куванычбек Конгантиев задержан сотрудниками ГКНБ. Он подозревается в незаконном обогащении и коррупции.

Сообщается, что Конгантиев водворен в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ.

Накануне в социальных сетях неизвестные распространили видео, в котором подробно рассказывается о предполагаемых коррупционных схемах по выводу муниципальных земель в частную собственность. В ролике утверждается, что к этим схемам мог быть причастен бывший депутат.

Кроме того, на YouTube-канале "Саясат KG" вышел материал, посвященный активам Куванычбека Конгантиева. В видео утверждается, что на мать экс-депутата оформлено 30 земельных участков, а его приближенные владеют десятками компаний.