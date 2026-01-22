Погода
В Оше состоится чемпионат Кыргызстана по дзюдо среди мужчин и женщин

- Самуэль Деди Ирие
С 23 по 25 января в городе Ош пройдет чемпионат Кыргызской Республики по дзюдо среди мужчин и женщин. Соревнования примет физкультурно-оздоровительный комплекс "Газпром – детям".

В чемпионате примут участие сильнейшие дзюдоисты страны, которые поборются за медали и право войти в состав национальной сборной. Женщины выступят в весовых категориях до 48, 52, 57, 63, 70, 78 кг и свыше 78 кг. Мужчины разыграют награды в категориях до 60, 66, 73, 81, 90, 100 кг и свыше 100 кг.

Ключевой задачей турнира является формирование и определение состава национальной сборной команды Кыргызстана по дзюдо на 2026 год. Также чемпионат станет важным этапом отбора перспективных спортсменов в резерв сборной, будет способствовать укреплению спортивного единства молодежи, популяризации здорового образа жизни и повышению уровня спортивного мастерства участников.

Организаторами чемпионата выступают Государственное агентство физической культуры и спорта при Кабинете Министров Кыргызской Республики, Дирекция по олимпийским видам спорта и Федерация дзюдо Кыргызской Республики.


