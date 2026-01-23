"Узген" готовится к сезону на сборах в Турции

Футбольные клубы чемпионата Кыргызстана продолжают активную подготовку к новому сезону. ФК "Узген" из Узгена, завершивший прошлый розыгрыш Кыргызской Премьер-Лиги на седьмой позиции, находится на учебно-тренировочных сборах в Турции.

Во время сбора в Анталии команда уже провела несколько товарищеских встреч. 17 января "Узген" сыграл вничью 1:1 с венгерским клубом "Аквитал", выступающим во втором дивизионе, автором гола стал Орхан Алиев.

Спустя три дня, 20 января, кыргызстанский клуб добился победы над представителем ФНЛ России - "Чайкой", выиграв матч со счётом 3:2. Забитыми мячами отметились Михаил Титов, Орхан Алиев и Мирланбек уулу Иса.

Заключительную контрольную игру на сборах "Узген" проведёт 25 января, где его соперником станет словацкий клуб "Земплин".