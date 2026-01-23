Погода
$ 87.39 - 87.80
€ 101.15 - 102.10

"Узген" готовится к сезону на сборах в Турции

188  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Футбольные клубы чемпионата Кыргызстана продолжают активную подготовку к новому сезону. ФК "Узген" из Узгена, завершивший прошлый розыгрыш Кыргызской Премьер-Лиги на седьмой позиции, находится на учебно-тренировочных сборах в Турции.

Во время сбора в Анталии команда уже провела несколько товарищеских встреч. 17 января "Узген" сыграл вничью 1:1 с венгерским клубом "Аквитал", выступающим во втором дивизионе, автором гола стал Орхан Алиев.

Спустя три дня, 20 января, кыргызстанский клуб добился победы над представителем ФНЛ России - "Чайкой", выиграв матч со счётом 3:2. Забитыми мячами отметились Михаил Титов, Орхан Алиев и Мирланбек уулу Иса.

Заключительную контрольную игру на сборах "Узген" проведёт 25 января, где его соперником станет словацкий клуб "Земплин".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/454631
Теги:
футбол, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  